"Кисляк - молодец. Он очень сильно прибавил и продолжает прибавлять. Может быть, он следующий, кто уедет в топ-чемпионат", - сказал Набабкин "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне Кисляк провел 31 матч в чемпионате и Кубке России, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. 19-летний полузащитник является воспитанником ЦСКА.
Набабкин: может быть, Кисляк следующий, кто уедет в топ-чемпионат
Экс-защитник ЦСКА Кирилл Набабкин оценил прогресс полузащитника армейцев Матвея Кисляка в нынешнем сезоне.
Фото: ПФК ЦСКА