«На самом деле я переживал, что контракт могут не продлить. Я понимаю, что хотелось бы большего, но я вижу, что «Спартак» при нем смотрится лучше, есть потенциал. Была семиматчевая серия из побед. Да, где-то Станкович перебарщивал с тактикой, которую команда не всегда воспринимала. Костяк команды сложился, у него есть авторитет среди футболистов — это самое главное. Они его слушают и верят, болельщики любят. Он возвращает в команду спаратаковский дух. Если сильнейшие футболисты останутся, а еще кого-то приобретут, то мы через год будем обсуждат, как «Спартак» хорошо выступил», — отметил Мор «Матч ТВ».
25-го мая московский «Спартак» объявил о продлении контракта с главным тренером Деяном Станковичем. Действующее соглашение специалиста с красно-белыми рассчитано до лета 2027 года.
Напомним, что Деян Станкович стал главным тренером московского «Спартака» летом 2024 года, ранее он работал в венгерском «Ференцвароше» и сербской «Црвене Звезде». По итогам сезона-2024/2025 красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти турах 57 баллов. Команда Деяна Станковича вылетела из розыгрыша Кубка страны, уступив в финале нижней сетки «Ростову» со счетом 1:2.
Мор: переживал, что контракт Станковича могут не продлить. Он возвращает в команду спаратаковский дух
Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал продление контракта с главным тренером Деяном Станковичем.
Фото: ФК "Спартак"