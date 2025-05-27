По данным источника, краснодарский клуб ищет варианты замены Лукаса Оласы. Одним из кандидатов является воспитанник "Рубина" Илья Рожков. При этом в казанском клубе не планируют расставаться с основным защитником команды.
Также на футболиста претендуют московские "Динамо" и "Спартак".
Рожков прошлой осенью продлил контракт до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне в его активе 31 матч во всех турнирах за "Рубин", в которых он забил три гола и отдал один ассист.
Источник: "Бизнес-Онлайн"
"Краснодар" планирует заменить Оласу защитником "Рубина" Рожковым
Защитник "Рубина" Илья Рожков может перебрать в "Краснодар" в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Рубин"