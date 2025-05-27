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Глушаков: Карпин созрел для работы в большом клубе

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поделился ожиданиями от возможной работы Валерия Карпина в топ-клубе РПЛ.
Фото: РФС
"Он созрел, готов к работе в большом клубе, вообще к любой команде чемпионата России и не только. Отпустит его РФС или нет - это уже другой вопрос", - сказал Глушаков "Матч ТВ".

По некоторым данным, московское "Динамо" планирует 10 июня объявить Валерия Карпина новым главным тренером. Рулевой сборной России весной покинул "Ростов", сославшись на желание сконцентрироваться на работе с национальной командой.

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