"Он созрел, готов к работе в большом клубе, вообще к любой команде чемпионата России и не только. Отпустит его РФС или нет - это уже другой вопрос", - сказал Глушаков "Матч ТВ".
По некоторым данным, московское "Динамо" планирует 10 июня объявить Валерия Карпина новым главным тренером. Рулевой сборной России весной покинул "Ростов", сославшись на желание сконцентрироваться на работе с национальной командой.
Глушаков: Карпин созрел для работы в большом клубе
Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поделился ожиданиями от возможной работы Валерия Карпина в топ-клубе РПЛ.
Фото: РФС