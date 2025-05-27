Как утверждает источник, главный тренер сборной России Валерий Карпин приступил к работе над формированием своего будущего тренерского штаба в московском "Динамо". Сообщается, что специалист уже связывался с несколькими испанскими аналитиками и предлагал работу в российском клубе.
Напомним, Карпин покинул должность главного тренера "Ростова" перед окончанием зимней паузы в минувшем сезоне. В своем обращении он рассказал, что хотел бы сосредоточиться на работе в национальной команде.
Источник: "Чемпионат"
Источник: Карпин приступил к формированию своего тренерского штаба в "Динамо"
Валерий Карпин начал собирать тренерский штаб для работы в "Динамо".
Фото: сборная России