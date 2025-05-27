По информации источника, в прошлый четверг, 22 мая, московское "Динамо" и форвард Константин Тюкавин продлили трудовое соглашение. Новый контракт 22-летнего нападающего рассчитан до 2030 года.
Сообщается, что отступные для зарубежных клубов остались на прежнем уровне - 20 миллионов евро. При этом для российских команд отступных нет. Также отмечается, что зарплата футболиста увеличилась незначительно.
Напомним, Тюкавин получил травму крестообразной связки колена в матче 19-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:1), который состоялся 2 марта. 6 марта в немецкой клинике он перенес операцию. Как стало известно ранее, восстановление после такого повреждения займет около 6 месяцев.
Источник: "СЭ"
"СЭ": Тюкавин продлил контракт с "Динамо" до 2030 года. Отступные - 20 млн евро
Константин Тюкавин подписал новое соглашение с бело-голубыми.
Фото: ФК "Динамо"