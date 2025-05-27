- Всегда есть возможность закончить сезон выше. Где-то мы необязательно потеряли важные очки, которые могли бы помочь нам. Но если брать сезон в целом, то третье место выглядит неплохим результатом. Но есть надежда. Если в следующем сезоне будем играть так же, как этой весной, будем бороться за чемпионство.
По итогам минувшего сезона московский ЦСКА финишировал на третьей строчке в турнирной таблице и завоевал бронзовые медали российской Премьер-лиги. Команда Марко Николича отстала от "Зенита", занявшего второе место, на семь очков. От выигравшего чемпионат России "Краснодара" отставание составило 8 баллов.
В весенней части сезона РПЛ "армейцы" не потерпели ни одного поражения, трижды сыграли вничью и одержали восемь побед в 12 турах.
Источник: "Чемпионат"
Гайич: ЦСКА будет бороться за чемпионство, если будет играть, как этой весной
Защитник ЦСКА Милан Гайич рассказал, при каком условии команда сможет бороться за титул чемпиона России.
Фото: ПФК ЦСКА