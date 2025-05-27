- Не думаю, что сезон без трофеев — трагичный результат для Петербурга. В следующем сезоне, у клуба будет задача реабилитировать себя. А что касается Семака, могу гордиться им, всё-таки он стал шестикратным чемпионом в качестве тренера, - сказал Бышовец "Чемпионату".
Напомним, "Зенит" впервые за 7 лет не занял первое место в чемпионате Российской Премьер-Лиги, заняв вторую строчку с 66 очками в 30 матчах. Впервые в своей истории чемпионом стал "Краснодар". "Быки" под руководством Мурада Мусаева заработали 67 баллов в 30 встречах.
Бышовец: могу гордиться Семаком, всё-таки он стал шестикратным чемпионом в качестве тренера
Российский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о втором месте "Зенита" в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"