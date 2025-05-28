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Агент Корредеры: ситуация в "Химках" печальная

Футбольный агент Альваро Навасо, представляющий интересы полузащитника "Химок" Алекса Корредеры, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Химки"
"Ситуация в "Химках" очень печальная. Мы ищем новую команду для Алекса", - цитирует агента "РБ Спорт".

Ранее стало известно, что РФС отклонил апелляцию подмосковных "Химок" и команда не примет участие в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.

В завершившемся сезоне Алекс Корредера провел за подмосковный клуб во всех турнирах 26 матчей и отметился 1-й голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего испанца в 800 тысяч евро.

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