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Вагнер Лав: уверен, что стану лучшим бомбардиром, если вернусь в РПЛ

Экс-игрок ЦСКА Вагер Лав считает, что станет лучшим бомбардиром РПЛ, если вернется в Россию.
Фото: ПФК ЦСКА
"Уже много раз говорил, что чувствую в себе силы еще поиграть в России, вернуться в ЦСКА. Стану ли я лучшим бомбардиром РПЛ, если вернусь в чемпионат России? Да, я уверен, что так и будет. Думаю, смог бы забить больше 15 мячей", - цитирует Лава "РБ Спорт".

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также с зимы 2013 по лето того же года. За все время форвард провел за "армейцев" 259 матчей и записал на свой счет 124 забитых мяча и 53 результативные передачи. На данный момент бразилец выступает за "Аваи" из бразильской Серии Б. В июне этого года нападающему исполнится 41 год.

Напомним, что Вагнер Лав принимал участие в гала-матче в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Форвард является четырехкратным чемпионом России и шестикратным обладателем Кубка страны в составе ЦСКА.

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