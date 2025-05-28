"Уже много раз говорил, что чувствую в себе силы еще поиграть в России, вернуться в ЦСКА. Стану ли я лучшим бомбардиром РПЛ, если вернусь в чемпионат России? Да, я уверен, что так и будет. Думаю, смог бы забить больше 15 мячей", - цитирует Лава "РБ Спорт".
Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также с зимы 2013 по лето того же года. За все время форвард провел за "армейцев" 259 матчей и записал на свой счет 124 забитых мяча и 53 результативные передачи. На данный момент бразилец выступает за "Аваи" из бразильской Серии Б. В июне этого года нападающему исполнится 41 год.
Напомним, что Вагнер Лав принимал участие в гала-матче в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Форвард является четырехкратным чемпионом России и шестикратным обладателем Кубка страны в составе ЦСКА.
Вагнер Лав: уверен, что стану лучшим бомбардиром, если вернусь в РПЛ
Экс-игрок ЦСКА Вагер Лав считает, что станет лучшим бомбардиром РПЛ, если вернется в Россию.
Фото: ПФК ЦСКА