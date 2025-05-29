По данным "Спорт День за Днем", 59-летний специалист был готов пойти на снижение зарплаты ради сохранения должности. Продление сотрудничества с тренером было заблокировано руководством клуба совместно с региональными властями в пользу других кандидатов.
Ранее сообщалось, что Осинькин получал в "Крыльях Советов" около 8 млн рублей.
Самарский клуб сообщил об отставке главного тренера после окончания сезона РПЛ, в котором команда заняла 10-е место в турнирной таблице.
Источник: Осинькин хотел остаться в "Крыльях Советов", но в клубе ему отказали
Тренер Игорь Осинькин хотел остаться в "Крыльях Советов", однако в клубе приняли решение расстаться.
Фото: ФК "Крылья Советов"