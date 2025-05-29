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Нобоа: в России мне всегда было безопасно, никогда не сталкивался с чем-то плохим

Бывший футболист московского "Динамо" Кристиан Нобоа рассказал, что скучает по России.
Фото: ФК "Сочи"
"Я очень скучаю по России. Прежде всего, конечно, по безопасности. Мне всегда было здесь безопасно. Никогда не сталкивался с чем-то плохим. В России много хороших и красивых городов. Мне очень тут понравилось, и я всегда хочу вернуться", - цитирует Нобоа "Чемпионат".

Кристиан Нобоа выступал за московское "Динамо", "Сочи", петербургский "Зенит", казанский "Рубин" и "Ростов". Всего эквадорец провел в Российской Премьер-Лиге 366 матчей и записал на свой счет 78 забитых мячей и 52 результативные передачи. Полузащитник является четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В январе этого года Нобоа объявил о завершении профессиональной карьеры. Последним клубом Кристиана был эквадорский "Эмелек".

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