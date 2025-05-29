Сообщается, что клуб из Белграда после того, как "железнодорожники" отклонили первое предложение по футболисту в размере 2 млн евро с учетом бонусов, собирается отправить в Москву улучшенное предложение.
При этом от того, по какой причине Тикнизян не входит в основной состав "Локомотива", будет зависеть степень, в которой сербы будут бороться за его трансфер.
В текущем сезоне Тикнизян принял участие в 33 матчах (из них 16 раз он попадал в стартовый состав), забил 2 гола, отдал 4 голевые передачи, получил 6 желтых карточек. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан на срок до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 6 млн евро.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Црвена Звезда" улучшит предложение "Локомотиву" по трансферу Тикнизяна
По информации СМИ, сербская "Црвена Звезда" по-прежнему заинтересована в услугах полузащитника московского "Локомотива" Наира Тикнизяна.
Фото: ФК "Локомотив"