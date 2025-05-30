"Да, наверное, просто удачи не хватило. И потерял Клаудиньо была невосполнимой. А главное, что "Зенит" на финише первой части сезона проиграл два матча на своем поле — "Крыльям" и "Акрону". Эти поражения стоили ему чемпионского титула", - приводит слова Орещука "РБ Спорт".
Петербургский "Зенит" в 30 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 набрал 66 очков, которые позволили команде Сергея Семака занять второе место в итоговой турнирной таблице и, тем самым, завоевать серебряные медали чемпионата России. Напомним, сине-бело-голубые предшествующие шесть сезонов подряд становились чемпионами России.
Орещук объяснил, почему "Зенит" не смог стать чемпионом России
Футбольный функционер Роман Орещук объяснил, почему петербургский "Зенит" в сезоне-2024/25 не смог стать чемпионом России.
Фото: ФК "Зенит"