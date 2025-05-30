"Да, мы уже занимаемся поиском команды для Алекса. Может ли он остаться в России? Мы готовы рассмотреть предложения от российских клубов", - цитирует агента "РБ Спорт".
Алекс Корредера перешел в подмосковные "Химки" из испанского "Тенерифе" осенью 2024 года за 500 тысяч евро и заключил контракт до лета 2026 года. Всего полузащитник провел за подмосковный клуб 26 матчей и отметился 1 голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего испанца в 800 тысяч евро.
Ранее стало известно, что РФС отклонил апелляцию подмосковных "Химок" и клуб не сможет принять участие в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Агент Корредеры: мы готовы рассмотреть предложения от российских клубов
Футбольный агент Альваро Навасо, представляющий интересы полузащитника "Химок" Алекса Корредеры, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Химки"