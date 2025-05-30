"Ни Артему Дзюбе и никому из спортсменов в Госдуме делать нечего. Если Дзюба будет в Госдуме, то это будет издевательство над спортом. Над ним вся страна смеялась", - цитирует Тихонова Legalbet.
Дзюба в минувшем сезоне побил два российских рекорда: по голам среди россиян и по количеству мячей в составе сборной России. Прошедший чемпионат РПЛ футболист провел в "Акроне", где в 22 матчах забил 9 раз и отдал 7 ассистов.
Возможный приход Дзюбы в Госдуму назвали издевательством над спортом
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал информацию о возможном приходе нападающего "Акрона" Артема Дзюбы в Госдуму РФ.
Фото: ФК "Акрон"