"Сорвалось и сорвалось. Форс-мажор опять вмешался. В целом, Вендел - это сильный футболист для "Зенита", но он давно уже хочет уйти. Если будет предложение, то его продадут", - сказал Аршавин "СЭ".
"Зенит" и "Ботафого" зимой договорились о трансфере Вендела в бразильский клуб, однако в мае сторона покупателя отказалась от сделки. Некоторые СМИ сообщают, что игроком интересуется катарский "Аль-Садд", который может выложить за переход около 20 млн евро.
Аршавин: Вендел - это сильный футболист для "Зенита", но он давно уже хочет уйти
Заместитель председателя правления по спортивному развитию "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию с сорвавшимся трансфером Вендела в "Ботафого".
Фото: ФК "Зенит"