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Булыкин: вряд ли Черчесова назначат главным тренером в сборную Польши
Сегодня, 18:11
Экс-игрок
сборной России
Дмитрий Булыкин отреагировал на слухи о том, что Станислав Черчесов может возглавить сборную Польши.
Фото: РФС
«Если учесть нынешнюю международную ситуацию, вряд ли Черчесова назначат главным тренером в сборную Польши. Польша сейчас находится в недружественных отношениях с Россией.
Да, конечно, Станислав Саламович работал в «Легии», с которой стал чемпионом. У него хорошие отношения с польским руководством. Но сейчас российского тренера не смогут назначить не то что в сборную, а даже в польский клуб», цитирует Булыкина
«Чемпионат»
.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Черчесов входит в число претендентов на пост главного тренера сборной Польши.
12 июня стало известно, что Михал Пробеж, возглавлявший польскую команду, подал в отставку.
Напомним, что в январе 2025 года Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана, которую возглавлял с середины 2024 года. Под руководством 61-летнего специалиста команда уступила в пяти играх Лиги наций, а также один раз сыграла вничью. Общий счет - 0:15.
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Дмитрий Булыкин
Станислав Черчесов
Сборная Польши
Опубликовал:
Даниил
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