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В Турции озвучили сумму, которую ЦСКА хочет получить за трансфер Кисляка

Стала известна сумма, которую ЦСКА желает получить от трансфера полузащитника Матвея Кисляка в другой клуб.
Фото: ПФК ЦСКА
По сообщениям из Турции, армейцы планируют выручить с перехода игрока 20-25 млн евро. Недавно появилась информация, что 19-летний футболист заинтересовал турецкий "Фенербахче".

Кисляк в минувшем сезоне провел 33 матча за ЦСКА во всех турнирах, забил четыре гола и отдал один ассист. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года. Рыночная стоимость полузащитника оценивается в 8 млн евро.

Источник: соцсети турецкого журналиста Экрема Конура

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