"Клуб в отличном состоянии. Наконец-то начал работать новый тренер, приступил к обязанностям. Он познакомился с игроками. Ведется активная трансферная кампания. В течение ближайшей недели-двух команда определится с игроками основы "Крыльев Советов", - сказал губернатор "СЭ".
"Крылья Советов" накануне возобновил тренировки перед началом нового сезона. Клуб сменил главного тренера, назначив Магомеда Адиева вместо Игоря Осинькина. Сообщалось, что в составе самарской команды осталось всего десять футболистов основного состава. В прошлом сезоне "крылышки" заняли десятое место в РПЛ.
Губернатор Федорищев: "Крылья Советов" в отличном состоянии. Ведется активная трансферная кампания
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ответил на вопрос о состоянии дел в "Крыльях Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"