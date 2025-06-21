- В российском футболе сейчас весёлые времена. Что поделаешь? Эти времена весёлые ещё и в плане того, что подтверждается всё безобразие, которое происходит с нашими судьями. У нас ещё запутанность в плане регламента - кто заходит и выходит? У РФС штат практически на 1000 человек, а обычные правила подготовки к сезону проработать не могут. Вопросов с каждым разом появляется всё больше и больше. После ситуации с "Торпедо" вновь дискуссия, кто должен войти. "Оренбург" или "Урал"? По документам "Оренбург", но по справедливости все понимают, что должен быть "Урал". А всё из-за того, что никто чётко не прописал все возможные варианты на все случаи жизни, - передаёт слова Червиченко "Чемпионат".
Ранее стало известно, что совладелец московского "Торпедо" Леонид Соболев и генеральный директор Валерий Скородумов были задержаны за попытку подкупа судьи в матчах весенней части сезона-2024/2025 Первой лиги. По данным следствия, подозреваемые пытались повлиять на результаты как минимум трёх матчей турнира с участием "автозаводцев", предлагая главному арбитру крупное денежное вознаграждение в размере свыше миллиона рублей.
По итогам сезона-2024/2025 "Торпедо" заняло второе место в Первой лиге, набрав 65 очков в 34 матчах, и получило прямую путёвку в Российскую премьер-лигу. На 1 очко от чёрно-белых отстал в итоговой таблице новороссийский "Черноморец", на 6 очков - екатеринбургский "Урал", на 8 очков - "Сочи", который пробился в РПЛ через стыковые матчи с также оставшимся в высшем дивизионе "Пари Нижним Новгородом".
Червиченко: в российском футболе весёлые времена. Подтверждается всё безобразие, которое происходит с судьями
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию с задержанием руководителей "Торпедо" и её возможные последствия.
Фото: МатчТВ