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Григорян: ЦСКА достается Челестини с отличным багажом

Российский тренер Александр Григорян прокомментировал назначение Фабио Челестини главным тренером ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
«Николич дал новую идею и великолепно её реализовал. В эту идею поверили ребята, и, конечно, новый главный тренер будет играть в другой футбол, потому что будет использоваться совершенно другая игровая формация и другие игровые принципы. С каким багажом ЦСКА достаётся новому главному тренеру? С отличным», - цитирует Григоряна «Матч ТВ».

В пятницу, 20 июня, ЦСКА объявил о назначении Челестини на пост главного тренера команды.

По итогам сезона-2024/25 армейцы заняли третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 59 очков. Также ЦСКА выиграл Кубок России. В Суперфинале московский клуб обыграл «Ростов» (0:0, пенальти - 4:3).

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