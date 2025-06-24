"Я был в сборной при Карпине, понимаю его требования. Думаю, "Динамо" ждет такой же стиль. "Ростов" стабилен на протяжении многих лет и справляется со своими задачами - в первую очередь не вылететь и подняться как можно выше. Это всегда серьезный соперник для любого клуба. Сейчас у Карпина хорошая возможность выйти на новый уровень с "Динамо", которое сильнее", - поделился Шунин.
Московское "Динамо" объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды 18 июня. Специалист будет совмещать работу в клубе и сборной России. В минувшем розыгрыше РПЛ Карпин возглавлял "Ростов", который покинул в феврале текущего года. Во второй части сезона командой руководил испанец Джонатан Альба, ранее работавший в клубе в качестве ассистента.
"Динамо" начинало сезон под управлением чешского тренера Марцела Лички. С 1 мая в статусе исполняющего обязанности главного тренера с бело-голубыми работал россиянин Ролан Гусев, который позже вошёл в тренерский штаб Карпина.
Источник: "Матч ТВ"
Шунин: у Карпина хороший шанс выйти на новый уровень с "Динамо", которое сильнее "Ростова"
Бывший вратарь московского "Динамо" Антон Шунин поделился ожиданиями от игры бело-голубых под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.
Фото: официальный сайт "Динамо"