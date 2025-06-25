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Тошич - о Станковиче: такой тренер нужен "Спартаку"

Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич отреагировал на продление контракта главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"
«Станкович провел хорошую первую часть сезона, а вторая не была такой успешной. Но, думаю, руководство «Спартака» видит потенциал Деяна и то, что вместе с ним клуб может добиться больших успехов. Очень ценю и уважаю Станковича. Это человек с сильным характером. Такой тренер нужен «Спартаку», - цитирует Тошича «Спорт-Экспресс».

Станкович возглавил «Спартак» прошлым летом, подписав контракт до лета 2026 года. По итогам сезона-2024/25 «красно-белые» заняли четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков.

Новое соглашение сербского специалиста с московским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.

Предстоящий сезон РПЛ «Спартак» начнет на домашней арене. В первом туре «красно-белые» сыграют с махачкалинским «Динамо».

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