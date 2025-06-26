- Не могу сказать, о каком порядке цифр идет речь. Нам бы хотелось, чтобы это было больше 15 млн евро. Но насколько российский рынок сейчас интересен, насколько хорошие западные команды готовы инвестировать в российский рынок, мы узнаем, только получив предложение.
Эдуард Сперцян - воспитанник Академии "Краснодара". Контаркт футболиста сборной Армении с родным клубом рассчитан до лета 2026 года. В минувшем сезоне хавбек провел в составе "быков" 35 матчей, забил 11 голов, сделал 7 голевых передач и помог команде завоевать первый чемпионский титул. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Источник: "РИА Новости"
В "Краснодаре" рассказали, какую сумму рассчитывают получить за трансфер Сперцяна
Руководитель селекционной службы "Краснодара" Максим Бузникин назвал сумму, которую клуб хотел бы получить в случае продажи хавбека Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"