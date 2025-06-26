Дюков: к концу года могут быть приняты решения о возвращении российского футбола

Президент РФС Александр Дюков заявил, что решение о возвращении российских команд на международную арену может быть принято до конца года.

Фото: сборная России





Напомним, с февраля 2022 года национальная команда России и отечественные футбольные клубы не могут принимать участие в международных соревнованиях, организованных ФИФА и УЕФА.



В июне "Есть ли предпосылки к возвращению российского футбола? Предпосылки есть. К концу года соответствующие решения могут быть приняты", - передает слова Дюкова "СЭ" Напомним, с февраля 2022 года национальная команда России и отечественные футбольные клубы не могут принимать участие в международных соревнованиях, организованных ФИФА и УЕФА.В июне сборная России провела два товарищеских поединка. В рамках учебно-тренировочных сборов подопечные Валери Карпина сыграли вничью с национальной командой Нигерии (1:1) и крупно переиграли Белоруссию (4:1).