"Несколько лет назад было предложение из второй лиги Турции. Знаю, что это такое, там нормальный уровень, нормальный футбол. Варианты рассматривать готов. Тем более что в Турции нормальный уровень. Но пока никто не обращается", - цитирует Ташуева "СЭ".
В сезоне-2024/2025 Сергей Ташуев был главным тренером грозненского "Ахмата" - по итогам сезона грозненцы заняли 14 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и попали в переходные матчи. После поражения от "Урала" в первом "стыковом" матче со счетом 1:2 Сергей Ташуев покинул пост главного тренера грозненцев.
Ранее Сергей Ташуев был главным тренером воронежского "Факела", песчанокопской "Чайки", "Кубани", "Анжи" и ряда других российских клубов.
Ташуев готов рассмотреть предложения по работе из Турции
Российский тренер Сергей Ташуев готов продолжить карьеру в Турции.
Фото: ФК "Ахмат"