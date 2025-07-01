По данным журналиста Касагранде, петербуржцы активно занимаются оформлением всех необходимых документов, чтобы ускорить прибытие 28-летнего хавбека.
Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатил за футболиста €25 млн — эта сумма уже поступила на счёт бразильского клуба. На данный момент рыночная стоимость Жерсона, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до конца 2030 года.
В текущем сезоне бразильский футболист принял участие в 28 матчах, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.
Источник: Семак уведомлен о завершении сделки по трансферу Жерсона в "Зенит"
Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку сообщили, что трансфер полузащитника Жерсона из «Фламенго» завершён и игрок вскоре присоединится к команде.
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