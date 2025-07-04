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Натхо: Акинфеев – один из лучших вратарей мира и лучший вратарь в истории России

Экс-игрок ЦСКА Бибрас Натхо оценил игру голкипера "армейцев" Игоря Акинфеева.
Фото: ПФК ЦСКА
"На мой взгляд, Акинфеев – один из лучших вратарей мира и лучший вратарь в истории России. Огромное спасибо Игорю за то, сколько раз он спасал меня и мою команду. Желаю ему продолжить играть и поднимать кубки над головой!" - цитирует Натхо "РБ Спорт".

Игорь Акинфеев на протяжении всей профессиональной карьеры выступает за ЦСКА - голкипер дебютировал на взрослом уровне в 2003 году. Всего на счету вратаря 797 матчей за ЦСКА во всех турнирах, 717 пропущенных мячей и 332 встречи "на ноль". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 39-летнего голкипера в 1 миллион евро, контракт футболиста с клубом истекает летом 2026 года.

Игорь Акинфеев является победителем Кубка УЕФА, шестикратным чемпионом России и восьмикратным обладателем Кубка страны.

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