"На мой взгляд, Акинфеев – один из лучших вратарей мира и лучший вратарь в истории России. Огромное спасибо Игорю за то, сколько раз он спасал меня и мою команду. Желаю ему продолжить играть и поднимать кубки над головой!" - цитирует Натхо "РБ Спорт".
Игорь Акинфеев на протяжении всей профессиональной карьеры выступает за ЦСКА - голкипер дебютировал на взрослом уровне в 2003 году. Всего на счету вратаря 797 матчей за ЦСКА во всех турнирах, 717 пропущенных мячей и 332 встречи "на ноль". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 39-летнего голкипера в 1 миллион евро, контракт футболиста с клубом истекает летом 2026 года.
Игорь Акинфеев является победителем Кубка УЕФА, шестикратным чемпионом России и восьмикратным обладателем Кубка страны.
Натхо: Акинфеев – один из лучших вратарей мира и лучший вратарь в истории России
Экс-игрок ЦСКА Бибрас Натхо оценил игру голкипера "армейцев" Игоря Акинфеева.
Фото: ПФК ЦСКА