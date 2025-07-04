"Это работа для тренера. Если бы Вендел играл в моей команде, мы бы выкинули его. Такой игрок у меня не играл бы. Все, что касается клуба и команды, всю ответственность несет главный тренер. Никто другой", – приводит слова Петржелы "Спорт День за Днем".
Контракт Вендела с "Зенитом" рассчитан до 30 июня 2028 года. В прошлое зимнее трансферное окно петербуржцы договорились продать игрока летом в бразильский клуб, однако сторона покупателя позже отказалась от сделки. Футболист до сих пор не прибыл в расположение вице-чемпионов РПЛ, рассматривая варианты ухода из российской команды.
Петржела: Вендел? Мы бы выкинули его из моей команды
Экс-тренер "Зенит" Властимил Петржела высказался об отсутствии Вендела на сборе питерского клуба.
Фото: ФК "Зенит"