"Вопрос в формулировке решения Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Дисквалификация - это один вариант, могут быть и другие интерпретации. Я не могу этого знать. Если будет дисквалификация, преимущество будет иметь клуб РПЛ", - сказал Измайлов "Матч ТВ".
"Торпедо" заняло второе место в Первой Лиге и напрямую вышло в РПЛ по итогам прошлого сезона. Однако чуть позже суд заключил под стражу двух руководителей клуба за возможное влияние на результаты команды. Сейчас РФС решает вопрос об участии черно-белых в Премьер-Лиге. Крайняя дата - до старта соревнований.
Глава ФНЛ Измайлов: при дисквалификации "Торпедо" преимущество будет иметь клуб РПЛ
Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов рассказал, кто может занять место "Торпедо" в РПЛ в случае дисквалификации московского клуба.
Фото: РПЛ