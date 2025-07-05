"Большие деньги портят российских футболистов. Из-за этого они чувствуют себя выше других людей и позволяют вести себя подобным образом. Смолов рискует повторить судьбу Кокорина и Мамаева. Нельзя применять физическое насилие по отношению к другим людям", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".
Ранее было опубликовано видеозапись, на которой бывший нападающий "Краснодара" Федор Смолов конфликтует с двумя посетителями "Кофемании" в Москве. Нападающий ударил одного из мужчин по лицу. Сообщалось, что футболиста шантажировали и требовали несколько миллионов рублей, чтобы видео не оказалось в Сети, однако Смолов отказался платить. МВД отказало избитым в возбуждении уголовного дела.
В прошлом сезоне Федор Смолов выступал за "Краснодар" - нападающий провел во всех турнирах 24 матча и отметился 4 забитыми мячами и 4 результативными передачами. Нападающий впервые в карьере стал чемпионом России в составе "быков", однако по окончании сезона покинул клуб на правах свободного агента.
Петржела: Смолов рискует повторить судьбу Кокорина и Мамаева
Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал драку с участием Федора Смолова в "Кофемании".
Фото: ФК "Зенит"