"Я знаю Карпина. Он фанат своего дела. Пока глаза горят, он будет работать. Четыре месяца достаточно, чтобы отдохнуть. Понятно, что у Карпина была сборная. Но в нынешних реалиях как будто бы эта работа не доставляет столько проблем, сколько могла доставлять", - сказал Песьяков "Чемпионату".
Карпин возглавил московское "Динамо" летом этого года. Тренер будет совмещать посты рулевого в клубе и сборной России до возвращения российских команд на международную арену. Весной специалист покинул должность главного тренера "Ростова" и оставался без клубной работы.
Песьяков: Карпин - фанат своего дела. Пока глаза горят, он будет работать
Вратарь "Крыльев Советов" Сергей Песьяков высказался о переходе Валерия Карпина на работу в московское "Динамо".
Фото: РФС