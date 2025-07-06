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Гаврилов - об Угальде: пусть идет, куда хочет

Экс-футболист "Спартака" Юрий Гаврилов высказался о возможном уходе Манфреда Угальде из клуба.
Фото: ФК "Спартак"
"Пусть идет, куда хочет. Зачем держать в команде игрока, который не хочет играть за "Спартак"? Я уже говорил, что незаменимых нет, и без Угальде будут играть. Не вижу никакого смысла держать в составе футболиста, который хочет уйти", - сказал Гаврилов "РБ Спорт".

Угальде в минувшем сезоне выиграл гонку бомбардиров Российской Премьер-Лиги с 17 голами. В весенней части чемпионата форвард "Спартака" забил всего два мяча.

Ранее появлялась информация, что нападающий может быть продан в нидерландский "Фейеноорд".

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