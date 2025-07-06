"Матеус Алвес проходит медицинские и физические осмотры в Москве со вчерашнего дня, сегодня и завтра их завершает. После этого, если не возникнет проблем, мы надеемся подписать контракт! Рассчитываем, что это произойдёт во вторник", - сказал агент "Чемпионату".
Матеус Алвес является воспитанником бразильского "Сан-Паулу", футболист провел 25 матчей за команду, забил четыре гола и отдал пять ассистов. Его трансфер в ЦСКА оценивается в 6 млн евро, с сохранением за продавцом 25% от будущей перепродажи игрока. Ожидается, что Алвес подпишет пятилетний контракт с армейцами.
Агент Матеуса Алвеса ответил, когда игрок подпишет контракт с ЦСКА
Агент Лекка Де Камарго, представляющий интересы полузащитника Матеуса Алвеса, рассказал, когда стоит ожидать подписания контракта футболистом с ЦСКА.
Фото: IMAGO