Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
17:00
Крылья СоветовНе начат
Зенит
19:30
БалтикаНе начат

Агент Матеуса Алвеса ответил, когда игрок подпишет контракт с ЦСКА

Агент Лекка Де Камарго, представляющий интересы полузащитника Матеуса Алвеса, рассказал, когда стоит ожидать подписания контракта футболистом с ЦСКА.
Фото: IMAGO
"Матеус Алвес проходит медицинские и физические осмотры в Москве со вчерашнего дня, сегодня и завтра их завершает. После этого, если не возникнет проблем, мы надеемся подписать контракт! Рассчитываем, что это произойдёт во вторник", - сказал агент "Чемпионату".

Матеус Алвес является воспитанником бразильского "Сан-Паулу", футболист провел 25 матчей за команду, забил четыре гола и отдал пять ассистов. Его трансфер в ЦСКА оценивается в 6 млн евро, с сохранением за продавцом 25% от будущей перепродажи игрока. Ожидается, что Алвес подпишет пятилетний контракт с армейцами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится