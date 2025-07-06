- Выбор Осипенко в пользу "Динамо", а не "Спартака" - из-за Карпина? Думаю, да. Ключевым стало это. Макс уже не так молод. Та же сборная. Он будет играть и знает все требования и правила. Что касается денег, то плюс-минус… Я только гадаю (смеётся). Мне кажется, выбор очевиден. Я, наверное, сделал бы то же самое. Звал ли Карпин меня? Нет. Старый я уже (смеётся)! - передаёт слова Песьякова "Чемпионат".
31-летний центральный защитник сборной России Максим Осипенко в июне 2025 года перешёл из "Ростова" в московское "Динамо". За 4 дня до этого было официально объявлено, что новым главным тренером бело-голубых стал на правах совмещения наставник сборной России Валерий Карпин, который до 25 февраля 2025 года работал также и с жёлто-синими.
36-летний голкипер самарских "Крыльев Советов" Сергей Песьяков до лета 2024 года выступал под началом Валерия Карпина за "Ростов", ранее по ходу карьеры - в московском "Спартаке".
"Меня Карпин не звал, старый я уже!" Песьяков объяснил, почему Осипенко выбрал "Динамо", а не "Спартак"
Голкипер "Крыльев Советов" и экс-вратарь "Ростова" и "Спартака" Сергей Песьяков высказался о причинах перехода экс-защитника жёлто-синих Максима Осипенко в московское "Динамо".
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