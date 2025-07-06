«Двоякое впечатление от игры. «Спартак» пропустил два мяча, один из них был автоголом, второй — почти как автогол. Два несуразных гола получились. Но в целом по игре «Спартак» неплохо выглядел. Очень понравились его действия в атаке во втором тайме. А вот «Крылья» в этом матче оборонялись почти всей командой, и атак у них было очень мало. Не умеют они атаковать.
Но у «Спартака», повторюсь, атаки действительно очень осмысленные были, хорошее впечатление в этом плане произвели, солидно выглядели и должны были победить. Но, конечно, надо было поработать над ошибками в обороне», — заявил Пономарев «Матч ТВ».
На 63-й минуте мяч от Умярова залетел в сетку ворот «красно-белых», а через десять минут Вадим Раков удвоил преимущество гостей. На 75-й минуте Игорь Дмитриев сократил отставание, а спустя две минуты Ливай Гарсия сравнял результат.
Игра прошла в Москве на домашнем стадионе «красно-белых» «Лукой Арена».
Напомним, в первом туре РПЛ «Спартак» сыграет с махачкалинским «Динамо» в родных стенах 19-го июля. А «Крылья Советов» встретятся с тольяттинским «Акроном».
Пономарев: "Спартак" оставил солидное впечатление в атаке, но обороне есть над чем работать
Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в беседе с «Матч ТВ» поделился впечатлениями от товарищеского матча между московским «Спартаком» и «Крыльями Советов», завершившегося со счётом 2:2.
Фото: ФК "Спартак"