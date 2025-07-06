«Дуглас Сантос отдал «Зениту» очень многое, и его мнение уважать придется. А он может как и остаться, так и уехать. Так что надо думать о будущем. И Роман Вега покупается не на год-два, а контракт подписан на пять лет. И все абсолютно логично — молодой парень, с перспективой. К тому же, вполне возможна ситуация, когда Дуглас Сантос может смещаться в центр, а Вега будет играть на позиии слева в защите. Ну и конкуренция в любом случае усилится, не надо забывать, что есть еше Горшков, который тоже может там сыграть. Так что для разнообразия и на перспективу - это очень хорошая покупка. Тут весь пазл сложился и, я думаю, «Зенит» тут сработал очень четко», — отметил Радимов «РБ Спорт».
Аргентинский защитник Вега перебрался в стан «сине-бело-голубых» 3-го июля этого года, подписав контракт до лета 2030 года. Вега стал первым новичком питерского клуба в летнее трансферное окно.
В текущем сезоне на счету Вега 15 матчей за "Архентинос Хуниорс" во всех турнирах. В них футболист отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Текущая рыночная стоимость защитника составляет 5 миллионов евро по версии Transfermarkt.
Радимов — о переходе Веги в "Зенит": для разнообразия и на перспективу - это очень хорошая покупка
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал подписание аргентинского защитника Романа Веги, который перешел из «Аргентинос Хуниорс».
Фото: ФК "Зенит"