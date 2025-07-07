"Небольшая усталость есть, но нагрузки будут сейчас снижаться. Главное — есть силы, значит, все нормально. Идем к нужным кондициям", - цитирует Васильева "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник петербуржцев Дмитрий Васильев в ближайшее время может перейти в "Сочи" на правах аренды до лета 2026 года.
В сезоне-2024/2025 Дмитрий Васильев принял участие в 9 матчах петербургского "Зенита" и отметился 2 забитыми мячами (оба - в Кубке России). Полузащитник является воспитанником петербургского клуба, его рыночная стоимость, согласно версии редакции портала Transfermarkt, составляет 600 тысяч евро, контракт 21-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года.
Васильев - о сборах "Зенита": есть силы, значит, все нормально
Полузащитник "Зенита" Дмитрий Васильев высказался о летних сборах команды.
Фото: ФК "Зенит"