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Васильев - о сборах "Зенита": есть силы, значит, все нормально

Полузащитник "Зенита" Дмитрий Васильев высказался о летних сборах команды.
Фото: ФК "Зенит"
"Небольшая усталость есть, но нагрузки будут сейчас снижаться. Главное — есть силы, значит, все нормально. Идем к нужным кондициям", - цитирует Васильева "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник петербуржцев Дмитрий Васильев в ближайшее время может перейти в "Сочи" на правах аренды до лета 2026 года.

В сезоне-2024/2025 Дмитрий Васильев принял участие в 9 матчах петербургского "Зенита" и отметился 2 забитыми мячами (оба - в Кубке России). Полузащитник является воспитанником петербургского клуба, его рыночная стоимость, согласно версии редакции портала Transfermarkt, составляет 600 тысяч евро, контракт 21-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года.

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