«Малком хочет вернуться, потому что ему было комфортно в Питере. Его все любили, уважали, он играл, отдыхал. Все гладили по головке: он такой красивый, такой хороший. Рассказывали везде, какой он хороший футболист, а в Саудовской Аравии этого не было. Там надо было играть, доказывать. Я там играл - я знаю, что это такое: арабы требуют результата», - цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.
Ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» хочет вернуть Малкома. Контракт 28-летнего футболиста с «Аль-Хилялем» рассчитан до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 22 млн евро.
Напомним, Малком выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год. Бразилец провел за петербургский клуб во всех турнирах 109 матчей и записал на свой счет 42 забитых мяча и 24 результативные передачи.
Канчельскис - о Малкоме: он хочет вернуться, потому что ему было комфортно в Питере
Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном возвращении Малкома в «Зенит».
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