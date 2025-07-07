«У «Спартака» вся трансферная движуха происходит только в зоне нападения, хотя там всё более-менее укомплектовано. У команды есть проблемы с обороной, но туда никого не покупают. Я не верю, что Станкович будет доверять молодым российским ребятам: Гузиеву и Массалыге. Опять выйдет Дуарте. Не понимаю, почему совершенно не занимаются усилением обороны», - цитирует Червиченко «Чемпионат».
На данный момент московский «Спартак» совершил один трансфер этим летом. «Красно-белые» подписали контракт с форвардом Антоном Заболотным.
По итогам сезона-2024/25 московский клуб финишировал на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ.
Червиченко: у "Спартака" есть проблемы с обороной, но туда никого не покупают
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о работе московского клуба по усилению состава в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"