«Вендела тоже ждем. То одно, то другое… Я, как член тренерского штаба, считаю футболистов, которые находятся в расположении команды. Пока Вендела нет, поэтому нечего комментировать. Очень тяжелая ситуация. Ведь он договорился в «Ботафого», был готов переходить, собрал вещи. Но потом по какой-то ситуации не договорились. Поэтому наше руководство решает этот вопрос: что будет с Венделом. Они постоянно на связи с его агентом, с его представителями. Ждем, что будет решено», — заявил тренер «Матч ТВ».
Напомним, что 21 мая стало известно о том, что бразильский «Ботафого» по общему соглашению с петербургским «Зенитом» расторг ранее заключенное соглашение с хавбеком Венделом, которое должно было вступить в силу 3 июня 2025 года. В клубе из Рио-де-Жанейро это объяснили геополитическими причинами.
В прошедшем сезоне Вендел принял участие в 27 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 13 результативных передач. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет те же 20 миллионов.
Тренер "Зенита": наше руководство решает, что будет с Венделом
Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра прокомментировал неопределенность с будущим бразильского полузащитника Вендела, подчеркнув, что клуб ожидает его возвращения в расположение команды.
Фото: ФК "Зенит"