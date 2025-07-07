«Это домыслы наших журналистов про аренду в Россию и про все остальное. Пока нет никаких предпосылок к этому. Я думаю, что такое не должно случиться. Сейчас вообще бессмысленно предполагать и говорить, потому что к этому даже нет предпосылок, чтобы мы сейчас обсуждали возвращение в Россию, в частности, в «Динамо», — заявил Голубин «РБ Спорт».
Напомним, что 21-летний вингер принял участие всего лишь в четырёх матчах прошедшего сезона, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Такой небольшое количество игр обусловлен тем, что в августе у Захаряна была диагностирована трещина в сухожилии, из-за чего он пропустил первые полгода. А в феврале у него начались проблемы с бедром.
Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 9 миллионов евро.
Агент Захаряна: пока нет никаких предпосылок к возвращению Арсена в Россию, в частности, в "Динамо"
Представитель полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин прокомментировал слухи о возможном возвращении футболиста в московское «Динамо».
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