"Сегодня Матеус прошел оставшиеся медицинские и физические тесты. Завтра узнаем результаты", - цитирует агента "СЭ".
В 2025 году Матеус Алвес провел за "Сан-Паулу" во всех турнирах 25 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 3,5 миллионов евро, контракт бразильца с клубом рассчитан до конца 2028 года.
Матеус Алвес прошел медобследование для завершения трансфера в ЦСКА
Лекка Де Камарго, представляющий интересы защитника "Сан-Паулу" Матеуса Алвеса, рассказал, что его клиент прошел медобследование для перехода в ЦСКА.
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