"Все видят, что у Дениса все хорошо. Он подтверждает игрой свой уровень, хорошо выглядит, действует качественно, эффективно. Валерий Георгиевич не просто так дает ему шанс, и Макаров им пользуется. Он пашет на каждой тренировке и показывает, что все его мысли — о "Динамо". Денис не собирается никуда уходить из клуба, я уверен, что он воспользуется своим шансом", - цитирует агента "РБ Спорт".
В прошлом сезоне Денис Макаров вышел на поле в составе московского "Динамо" в 20 встречах и отметился 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 1,2 миллиона евро, контракт полузащитника с бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2025/2026.
Ранее Денис Макаров выступал за казанский "Рубин", "Нефтехимик" и "Оренбург". На счету полузащитника 6 матчей в составе сборной России до 21 года. Футболист вызывался в основную сборную России в 2021 году, но на поле не появлялся.
Агент Макарова: Денис не собирается уходить из "Динамо"
Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы полузащитника "Динамо" Дениса Макарова, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Динамо"