- Даже если с приходом Жерсона останется Вендел, то в центре поля это станет топ-усилением. Он станет сильнейшим полузащитником РПЛ. Такими трансферами "Зенит" нас не удивляет. Бразильские футболисты априори очень техничные и креативные. Ждем от Жерсона голов и результативности.
Напомним, нынешним летом "Зенит" оформил трансфер бразильского полузащитника Жерсона. По данным СМИ, "Фламенго" получил от сине-бело-голубых 25 миллионов евро, прописанные в его контракте в качестве отступных.
Это будет третья попытка Жерсона заиграть в Европе — ранее бразильский хавбек выступал за итальянские "Рому" и "Фиорентину", а также за французский "Марсель". В составе "Фламенго" на Клубном чемпионате мира футболист сыграл 3 игры и забил 1 гол. В составе сборной Бразилии он провел 14 матчей, отличившись 1 мячом.
Источник: Metaratings
Погребняк - о трансфере Жерсона в "Зенит": он станет сильнейшим полузащитником РПЛ
Бывший футболист "Зенита" Павел Погребняк поделился ожиданиями от перехода бразильского полузащитника Жерсона в санкт-петербургский клуб.
Фото: Global Look Press