- Состояние Ильи — прекрасно, залечивается. Через неделю-две Илья будет в общей группе. Уже делает какие-то упражнения с командой. Главное для него — залечиться, вернуться. Он думает только о "Локомотиве", у него контракт. Никаких предложений нет. "Локомотив" — это его дом.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что защитник "Локомотива" Илья Самошников интересен московскому "Спартаку". Позднее сообщалось, что красно-белые рассматривают возможность обмена игрока на хавбека Данилу Пруцева.
В минувшем сезоне Самошников провел за "железнодорожников" 33 матча, в которых забил 4 мяча и сделал 4 результативных паса на партнеров. В мае игрок получил травму голеностопного сустава. Контракт защитника с красно-зелеными действует до июня 2027 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.
Источник: "СЭ"
Агент Самошникова: никаких предложений нет, "Локомотив" - это его дом
Агент защитника "Локомотива" Ильи Самошникова Алексей Бабырь заявил, что никаких предложений по его клиенту нет.
Фото: ФК "Локомотив"