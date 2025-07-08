Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Флуминенсе
22:00
ЧелсиНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
1 - 1 1 1
АхматЗавершен

Агент Жемалетдинова: в России сейчас ни с кем не разговариваем

Агент бывшего полузащитника ЦСКА Рифата Жемалетдинова Владимир Кузьмичев поделился информацией, с кем они ведут переговоры.
Фото: ПФК ЦСКА
"Надеемся, что Рифат продолжит карьеру в Турции. Переговоры ведутся. В России сейчас ни с кем не разговариваем", - сказал Кузьмичев "Матч ТВ".

В конце минувшего сезона у футболиста истек срок контракта с армейцами. В составе московского ЦСКА Рифат Жемалетдинов провел 29 матчей, в которых забил 2 гола.

Напомним, российский полузащитник является чемпионом Европы (до 17 лет) и серебряным призёром чемпионата Европы (до 19 лет).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится