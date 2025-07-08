"Надеемся, что Рифат продолжит карьеру в Турции. Переговоры ведутся. В России сейчас ни с кем не разговариваем", - сказал Кузьмичев "Матч ТВ".
В конце минувшего сезона у футболиста истек срок контракта с армейцами. В составе московского ЦСКА Рифат Жемалетдинов провел 29 матчей, в которых забил 2 гола.
Напомним, российский полузащитник является чемпионом Европы (до 17 лет) и серебряным призёром чемпионата Европы (до 19 лет).
Агент Жемалетдинова: в России сейчас ни с кем не разговариваем
Агент бывшего полузащитника ЦСКА Рифата Жемалетдинова Владимир Кузьмичев поделился информацией, с кем они ведут переговоры.
Фото: ПФК ЦСКА