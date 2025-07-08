«Для меня оптимальный лимит, когда на поле шесть иностранцев и пять российских футболистов. Раз мы живём в таких реалиях, что кто-то может позволить себе купить кого угодно, а кто-то — нет, значит, нужно делать такой лимит, чтобы клубы больше уделяли внимание своим академиям и своим воспитанникам.
Как заставить клубы это делать? Естественно, лимит. Лимит был идеальный, когда мы играли. Появилось много российских футуристов, которых никогда в жизни бы не взяли в топ-клубы из середнячков. Их взяли, они заиграли. Я за ужесточение лимита», — заявил Быстров «Чемпионату».
Владимир Быстров выступал за такие команды, как «Зенит», «Спартак», «Анжи», «Краснодар» и «Тосно». В составе «Зенита» он дважды становился чемпионом Российской Премьер-Лиги и выигрывал Кубок России. Вместе с «Тосно» Быстров также завоевал Кубок России.
За сборную России он провел 47 матчей, забив 4 гола и отдав 5 результативных передач.
Быстров: я за ужесточение лимита. Оптимально, когда на поле шесть иностранцев и пять российских футболистов
Экс-игрок сборной России Владимир Быстров поддержал идею ужесточения лимита на иностранных футболистов в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"