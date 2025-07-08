«Нет никакой вероятности того, что трансфер Моуриньо в «Спартак» состоится. Только если за него заплатят 25 миллионов евро — прописанную в контракте сумму выкупа», — заявил Фернандес «СЭ».
Ранее СМИ сообщали о контактах между «Алавесом» и красно-белыми по поводу трансфера 23-летнего уругвайца.
23-летний футболист способен закрыть как позицию центрального, так и правого защитника. В минувшем сезоне он провел 27 матчей, отметился одной голевой передачей и восемью жёлтыми карточками.
Ранее Моуриньо выступал за уругвайский «Расинг», мадридский «Атлетико» и «Сарагосу». Его контракт с «Алавесом» действует до лета 2029 года. Текущая рыночная стоимость защитника составляет 3 миллиона евро по версии Transfermarkt.
В "Алавесе" оценили возможный переход Моуриньо в "Спартак": только если за него заплатят 25 миллионов евро
Спортивный директор испанского «Алавеса» Серхио Фернандес прокомментировал слухи о возможном трансфере защитника Сантьяго Моуриньо в московский «Спартак».
Фото: ФК "Атлетико"